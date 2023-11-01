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«Абсолютный шок». Аспиналл высказался о боксёрском поединке Нганну и Фьюри

«Абсолютный шок». Аспиналл высказался о боксёрском поединке Нганну и Фьюри
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Английский боец смешанных единоборств Том Аспиналл, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, высказался по поводу боксёрского поединка между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.

«Абсолютный шок. Как человек, который долгое время был рядом с Тайсоном Фьюри, я не мог в это поверить. И я до сих пор в шоке. Сегодня утром ещё раз просмотрел несколько ярких моментов.

Здесь просто необходимо отдать максимум уважения Фрэнсису Нганну за то, что он сделал. Он верит в себя, и вся его история вдохновляет. Все думали, что он легко проиграет, давайте будем честными. В том числе я думал, что он будет разбит. А он сделал всё потрясающе, честное слово.

Кто победил? Трудно сказать, потому что я не знаю боксёрское судейство так хорошо, как знаю судейство ММА. Но лично я считаю, что Нганну победил. Как я уже сказал, могу ошибаться. Я не настолько хорошо знаю нюансы судейства», — приводит слова Аспиналла talkSPORT.

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