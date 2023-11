Экс-боец UFC: Тайсон Фьюри не является боксёром, которым его считают

Бывший боец UFC американец Мэтт Браун высказался о нашумевшем боксёрском поединке между звёздным британцем Тайсоном Фьюри и камерунцем Фрэнсисом Нганну, состоявшемся в конце октября в Саудовской Аравии.

«Это напомнило мне о бое Бастера Дагласа и Майка Тайсона. Невероятный апсет. Выиграл Фрэнсис или нет, это спорно, но тот факт, что бой дошёл до раздельного решения, это чертовский апсет.

Мы узнали, кем является Майк Тайсон в бою с Бастером Дагласом. Он не был хладнокровным убийцей, который пройдёт любого, с кем столкнётся. Бастер Даглас дал ему отпор и сражался с ним как мужчина. И здесь произошло то же самое. Мы узнали, кто такой Тайсон Фьюри, он не является боксёром, которым его считают», — сказал Браун в подкасте The Fighter vs. The Writer.