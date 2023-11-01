Британский экс-чемпион: Нганну победил Фьюри с разницей в два раунда

Британский экс-чемпион мира, а ныне аналитик и комментатор Джонни Нельсон прокомментировал результат боксёрского поединка между соотечественником Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Я считаю, что Нганну победил с разницей в два раунда, и это как минимум. Я дважды посмотрел поединок, поэтому не могу быть предвзят. Я успокоился и пересмотрел поединок на следующее утро.

Тайсон Фьюри… Мне плевать, что говорят, этот парень не тренировался 12 недель, абсолютно точно. Он знает, что облажался и недооценил Нганну.

Никогда не реагируйте на шумиху вокруг себя. У Фьюри не было уважения к Нганну. У Нганну был шанс на удар, и Фьюри подарил его из-за непрофессионализма и отсутствия подготовки. Не говорите мне, что он тренировался. Просто посмотрите на его заплывшую спину», — сказал Нельсон в интервью YouTube-каналу Boxing News.