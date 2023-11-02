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Менеджер Фьюри раскрыл, из-за чего Тайсон мог неуверенно выглядеть в бою с Нганну

Менеджер Фьюри раскрыл, из-за чего Тайсон мог неуверенно выглядеть в бою с Нганну
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Спенсер Браун, менеджер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о причинах, которые могли помешать его клиенту уверенно победить франко-камерунского бойца ММА Фрэнсиса Нганну. Напомним, Фьюри выиграл раздельным судейским решением.

«Нас продержали в коридоре 45 минут. Это не оправдание, но Тайсон уже разогрелся, приготовился, а потом был вынужден находиться в коридоре 45 минут из-за выступления танцоров.

Возможно, Тайсон перестарался. Накануне вечером мы пошли на ужин чемпионов – возможно, это моя вина, но так был составлен контракт. Нганну тоже был там, однако я беру ответственность на себя.

Возможно, бой нужно было проводить раньше, а он состоялся очень поздно ночью. Мы к этому не привыкли. Возможно, следовало как-то подготовиться к этому. Но послушайте, Тайсон — непревзойдённый профессионал. В том бою был не настоящий Тайсон», — сказал Браун на канале Boxing King Media в YouTube.

Бивол и Бетербиев провели стердаун перед боем Фьюри – Нганну:

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