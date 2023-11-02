Нганну высказался о тренировавшем его Майке Тайсоне после поражения в бою с Фьюри

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поблагодарил легенду бокса Майка Тайсона, который помогал ему готовиться к поединку с британцем Тайсоном Фьюри.

«Мой брат, мой кумир, величайший боксёр в истории. Спасибо, что верил в меня, спасибо за помощь и за то, что укреплял мою веру. Единственный и неповторимый Майк Тайсон», — написал Нганну.

Напомним, бой между Нганну и Фьюри состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября. Противостояние продлилось всю дистанцию (десять раундов) и завершилось победой Тайсона раздельным судейским решением (95-94, 95-94, 93-96). При этом некоторые специалисты выразили мнение, что победителем на самом деле был Фрэнсис.

Бивол и Бетербиев провели стердаун перед боем Фьюри – Нганну: