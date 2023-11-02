Нганну рассказал, какие санкции должен был получить Фьюри за удар локтем

Франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну вновь высказался об одном из моментов своего поединка с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Нганну заявил, что судья должен был снять один балл с Фьюри за удар локтем.

«Я десятки раз пересматривал видео удара локтем и не понимаю, почему рефери не снял с него балл», — написал Нганну у себя в социальных сетях.

Напомним, бой между Нганну и Фьюри состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября. Противостояние продлилось всю дистанцию (десять раундов) и завершилось победой Тайсона раздельным судейским решением (95-94, 95-94, 93-96). При этом некоторые специалисты выразили мнение, что победителем на самом деле был Фрэнсис.

Бивол и Бетербиев провели стердаун перед боем Фьюри – Нганну: