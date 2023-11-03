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Журналист — о бое Нганну и Фьюри: могу сказать, что цифры PPV ужасны

Журналист — о бое Нганну и Фьюри: могу сказать, что цифры PPV ужасны
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Авторитетный журналист Дэйв Мельтцер, освещающий ММА, заявил, что поединок между франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну и чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри оказался для организаторов не очень удачным в плане получения финансовой выручки. Напомним, противостояние состоялось в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Завтра я получу точные цифры, но могу сказать, что они ужасны. Возможно, около десяти тысяч платных трансляций. Это не идёт ни в какое сравнение с боями Канело или поединком Нейта Диаза и Джейка Пола», — сказал Мельтцер в эфире Observer Radio.

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев провели дуэль взглядов перед боем Фрэнсис Фьюри – Тайсон Нганну:

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