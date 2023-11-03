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Фрэнсис Нганну обратился к критикам после боя с Фьюри

Фрэнсис Нганну обратился к критикам после боя с Фьюри
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Франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где иронично высказался в адрес своих критиков.

«Сомневайтесь во мне теперь», — написал Фрэнсис, прикрепив к сообщению несколько фото с поединка с Тайсоном Фьюри.

Напомним, до боя многие эксперты высказывали мнение, что Фьюри с лёгкостью победит Нганну. Сам поединок, однако, получился очень упорным. Он продлился всю дистанцию из десяти раундов и завершился победой Тайсона раздельным решением судей. Многие спортсмены и аналитики при этом высказали мнение, что судейский вердикт несправедлив. Противостояние состоялось в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.

Бивол и Бетербиев провели стердаун перед боем Фьюри – Нганну:

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