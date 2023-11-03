Том Аспиналл объяснил, почему победил бы Джона Джонса

Английский боец смешанных единоборств Том Аспиналл, выступающий в тяжёлой весовой категории промоушена UFC, поделился мнением о возможности поединка с рекордсменом организации по числу защит титула Джоном Джонсом, а также объяснил, в чём мог бы превзойти прославленного американского бойца.

«На данный момент я не вижу слабостей в себе. Если посмотреть на Джона Джонса, то можно увидеть, что многие из тех, с кем он дрался, — парни из среднего веса. Если он дерётся с таким тяжеловесом, как я, который больше его, то это преимущество, которое у меня есть над ним. Однако трудно взглянуть на 25-30 боёв, которые он провёл, и найти слабые места. Он совершенно невероятен.

Я верю, что смогу победить его, иначе я бы не просил бой. Я никогда не вступал в бой, когда думал, что не смогу победить. Я намного моложе и намного свежее его. Считаю, что я немного более спортивный и крупный, чем он, но трудно посмотреть на его послужной список и сказать, что есть какие-то пропуски. Я не могу сказать достаточно хороших слов о Джоне Джонсе. Мне бы хотелось поверить в наш бой, потому что я уверен, что выиграю в нём», — приводит слова Аспиналла DAZN со ссылкой на Casino Canada.

Отметим, что в ноябре у Аспиналла назначен бой с Сергеем Павловичем. Победитель станет временным чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории.