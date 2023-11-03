Ислам Махачев обозначил условие для своего согласия на бой с Макгрегором

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о потенциальном поединке с ирландским экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором. По словам Махачева, он готов сразиться с Макгрегором в случае, если тот выиграет несколько боёв после возвращения в октагон.

«Бой с Макгрегором? Если он заслужит, вернётся, выиграет несколько боёв, то почему бы и нет? Я не считаю, что он заслуживает. Но если руководство скажет, то почему нет?» — сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

Ислам Махачев – король Абу-Даби. В ОАЭ он неуязвим: