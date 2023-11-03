«Это безумие». Дана Уайт высказался о бое Фрэнсиса Нганну с Тайсоном Фьюри

Генеральный директор UFC Дана Уайт поделился мнением о бывшем чемпионе американского промоушена Фрэнсисе Нганну, который недавно проиграл британцу Тайсону Фьюри в боксёрском поединке.

«Тот факт, что он провёл 10 раундов против Тайсона Фьюри – это безумие. Я не видел сам бой, но тот факт, что он провёл 10 раундов, это просто невероятно», – сказал Уайт на подкасте Triggered.

Напомним, бой между Нганну и Фьюри состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября. Противостояние продлилось всю дистанцию (10 раундов) и завершилось победой Тайсона раздельным судейским решением (95-94, 95-94, 93-96). При этом некоторые специалисты выразили мнение, что победителем на самом деле был Фрэнсис.

Отметим, что после боя Нганну заявил, что желает реванша против Фьюри.