Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Кто бы мог об этом подумать?» Фьюри — о возможном реванше с Нганну

«Кто бы мог об этом подумать?» Фьюри — о возможном реванше с Нганну
Фьюри и Нганну
Комментарии

Британский боксёр Тайсон Фьюри рассказал о возможном реванше с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, которого Цыганский король победил совсем недавно на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Нет, этот бой был не таким, каким я его себе представлял. Я думал, у него будет шанс нанести удар, как и у остальных противников. Но он проявил себя хорошим бойцом, и, вероятно, у нас когда-нибудь в будущем будет реванш. Кто бы мог об этом подумать?» – приводит слова Фьюри TNT Sports.

Напомним, бой между Нганну и Фьюри состоялся 28 октября. Противостояние продлилось всю дистанцию (10 раундов) и завершилось победой Тайсона раздельным судейским решением (95-94, 95-94, 93-96). При этом некоторые специалисты выразили мнение, что победителем на самом деле был Фрэнсис.

Материалы по теме
«Это безумие». Дана Уайт высказался о бое Фрэнсиса Нганну с Тайсоном Фьюри
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android