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«У него уже нет мотивации». Кунченко — о возможном завершении карьеры Джонса

«У него уже нет мотивации». Кунченко — о возможном завершении карьеры Джонса
Джон Джонс
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Экс-боец UFC Алексей Кунченко поделился мнением о возможном завершении карьеры лидера рейтинга pound-for-pound американца Джона Джонса.

«Всё зависит от финансовой составляющей. Если он из-за денег выходит, это может повлиять отрицательно. Я не вижу смысла ему дальше воевать. Возраст своё берёт, а ребята там молодые. А у него какое желание? Он только из-за денег дерётся. А у молодых есть желание стать чемпионом, взойти на Олимп. А у него уже нет мотивации. Это может сыграть плохую роль. Я бы на его месте ушёл. Я в последнем своём бою был подготовлен хорошо, но проиграл, ещё и нокаутом. Нет смысла с молодыми так соревноваться. Я бы на его месте закончил карьеру. Тем более такие травмы, после них долго восстанавливаются. Лучше уйти красиво», — сказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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