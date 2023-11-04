«У него уже нет мотивации». Кунченко — о возможном завершении карьеры Джонса

Экс-боец UFC Алексей Кунченко поделился мнением о возможном завершении карьеры лидера рейтинга pound-for-pound американца Джона Джонса.

«Всё зависит от финансовой составляющей. Если он из-за денег выходит, это может повлиять отрицательно. Я не вижу смысла ему дальше воевать. Возраст своё берёт, а ребята там молодые. А у него какое желание? Он только из-за денег дерётся. А у молодых есть желание стать чемпионом, взойти на Олимп. А у него уже нет мотивации. Это может сыграть плохую роль. Я бы на его месте ушёл. Я в последнем своём бою был подготовлен хорошо, но проиграл, ещё и нокаутом. Нет смысла с молодыми так соревноваться. Я бы на его месте закончил карьеру. Тем более такие травмы, после них долго восстанавливаются. Лучше уйти красиво», — сказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.