Джон Джонс: у Фрэнсиса Нганну была возможность свернуть меня с престола

Лидера рейтинга pound-for-pound Джон Джонс отреагировал на слова журналиста Ариэля Хильвани, который в беседе с Фрэнсисом Нганну, заявил, что американец избегал встречи с камеруно-французским бойцом.

«Я никуда не уходил, я здесь. У Фрэнсиса была возможность встретиться со мной, и он отказался от этого. Если кого-то и следует критиковать, так это Фрэнсиса Нганну. Если я не ошибаюсь, ему предложили самый крупный контракт в истории тяжеловесов. У него была возможность стать тем парнем, который свергнет меня с престола», – приводит слова Джонса BJ Penn.

Напомним, Джонс должен был провести поединок со Стипе Миочичем в рамках турнира UFC 295, и получил травму на тренировке. Позднее американцу диагностировали разрыв грудной мышцы.