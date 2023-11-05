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Билли Джо Сондерс подвёл итоги боя Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну

Билли Джо Сондерс подвёл итоги боя Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну
Фьюри и Нганну
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Бывший британский чемпион мира в двух весовых категориях Билли Джо Сондерс поделился мнением о бое тяжеловеса Тайсона Фьюри с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«С первого раунда я знал, что у Фьюри будет тяжёлая ночь. Я знаю Тайсона вдоль и поперёк. Если бы Тайсон был самим собой с самого начала, Нганну не смог бы даже ударить его перчаткой.

Невозможно спорить о том, как все закончилось. Это был очень близкий бой, но не забывайте, что Тайсон – чемпион, а Нганну пришёл к нему домой в гости», – приводит слова Сондерса talkSPORT Boxing.

Напомним, недавно Нганну уступил британцу Тайсону Фьюри в поединке по боксу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) раздельным решением судей по итогам десяти раундов (96:93, 94:95, 95:94).

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