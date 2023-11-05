В команде Анкалаева сделали заявление о реванше с Уокером

Ризван Магомедов, менеджер экс-претендента на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянина Магомеда Анкалаева, сообщил, что о реванше его подопечного с бразильцем Джонни Уокером станет известно на следующей неделе.

«Уже на неделе будет объявлено о новом бое. Он пройдёт в конце этого или начале следующего года», – приводит слова Магомедова ТАСС.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и был признан несостоявшимся. Анкалаев нанёс непреднамеренный запрещённый удар коленом в голову, после чего рефери дал Уокеру паузу на восстановление, однако вышедший в клетку врач принял решение снять бразильца. После выступления Анкалаев немедленно заявил о готовности провести реванш.