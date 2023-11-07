Стрикленд — о предстоящем бое в Торонто: почему Канада? Никакого оружия и свободы слова

Американский чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался по поводу своего поединка с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Он должен состояться на турнире UFC 297 20 января в Торонто (Канада).

«Почему Канада?! Жорж Сен-Пьер, это твоих рук дело? Никакого оружия, никакой свободы слова. UFC, вы там издеваетесь?!» — написал Стрикленд.

Напомним, Стрикленд завоевал титул в сентябре на UFC 293, победив единогласным судейским решением звёздного новозеландца Исраэля Адесанью. В настоящий момент американец идёт на серии из трёх побед.

Дю Плесси в последнем бою техническим нокаутом во втором раунде победил бывшего чемпиона организации Роберта Уиттакера.

Стрикленд сломал свой чемпионский пояс и починил его скотчем: