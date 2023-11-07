«Нокаутирован и пойман на стероидах». Макгрегор — о Махачеве, возглавившем рейтинг P4P
Эпатажный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор выложил публикацию в своих социальных сетях, которую сопроводил фотографиями Ислама Махачева в нокдауне и скрином из Википедии о применении мельдония Махачевым.
«Нокаутирован без сознания и пойман на стероидах. Текущий №1 в рейтинге P4P в ММА. Что за спорт», — написал Макгрегор в соцсети X (ранее Twitter), однако позже удалил свой пост.
Напомним, накануне был обновлён рейтинг P4P, который оценивает представителей промоушена UFC независимо от весовых категорий. В этом рейтинге Махачев обошёл американского тяжеловеса Джона Джонса, который должен был провести титульный бой против Стипе Миочича на UFC 295, но снялся по причине травмы на тренировке.
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