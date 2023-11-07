Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Нокаутирован и пойман на стероидах». Макгрегор — о Махачеве, возглавившем рейтинг P4P

«Нокаутирован и пойман на стероидах». Макгрегор — о Махачеве, возглавившем рейтинг P4P
Комментарии

Эпатажный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор выложил публикацию в своих социальных сетях, которую сопроводил фотографиями Ислама Махачева в нокдауне и скрином из Википедии о применении мельдония Махачевым.

«Нокаутирован без сознания и пойман на стероидах. Текущий №1 в рейтинге P4P в ММА. Что за спорт», — написал Макгрегор в соцсети X (ранее Twitter), однако позже удалил свой пост.

Напомним, накануне был обновлён рейтинг P4P, который оценивает представителей промоушена UFC независимо от весовых категорий. В этом рейтинге Махачев обошёл американского тяжеловеса Джона Джонса, который должен был провести титульный бой против Стипе Миочича на UFC 295, но снялся по причине травмы на тренировке.

Материалы по теме
Махачев — новый король UFC! Ученик Хабиба официально стал номером один
Махачев — новый король UFC! Ученик Хабиба официально стал номером один
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android