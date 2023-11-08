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35-летний Конор Макгрегор показал свой рацион. Фото

35-летний Конор Макгрегор показал свой рацион. Фото
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Известный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал свой рацион.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

В настоящий момент Конору 35 лет. К промоушену Даны Уайта он присоединился в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. Макгрегор не выходил в октагон после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

Криштиану Роналду и Конор Макгрегор провели битву взглядов:

Ранее Макгрегор отреагировал на лидерство россиянина Ислама Махачева в рейтинге P4P от UFC.

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