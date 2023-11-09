Конор Макгрегор показал, что делает на тренировках

Известный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками снимками с тренировочного занятия. Оно проходило в зале UFC.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Макгрегор присоединился к промоушену Даны Уайта в 2013 году. Его первым соперником был Маркус Бримейдж. Его Конор победил в первом раунде. Ожидается, что в следующем поединке Конор сразится с американцем Майклом Чендлером. В настоящий момент Конору 35 лет. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

Криштиану Роналду и Конор Макгрегор провели битву взглядов: