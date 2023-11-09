Роберт Уиттакер высказался о фаворите боя между Стриклендом и дю Плесси

Бывший австралийский чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Роберт Уиттакер поделился мнением о предстоящем поединке между действующим чемпионом промоушена в среднем весе Шоном Стриклендом и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Бой состоится на турнире UFC 297 20 января в Торонто (Канада).

«Я бы выбрал Дрикуса, ведь он победил меня. Его победа дала бы мне возможность отыграться. А вообще, я думаю, что каждый из них привык устраивать зрелищные бои. Я не знаю, но разве я могу сомневаться в Дрикусе, памятуя, что он победил меня?» — сказал Уиттакер на канале Submission Radio в YouTube.

Напомним, Стрикленд завоевал титул в сентябре на UFC 293, победив единогласным судейским решением звёздного новозеландца Исраэля Адесанью.

Стрикленд сломал свой чемпионский пояс и починил его скотчем: