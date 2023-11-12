«Эй, Адесанья, иди к папе». Алекс Перейра вызвал Исраэля после победы над Прохазкой

В ночь с 11 на 12 ноября по московскому времени в Нью-Йорке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 295. В главном событии вечера поединок провели чех Иржи Прохазка и бразилец Алекс Перейра. Бойцы сразились за титул в полутяжёлой весовой категории UFC. Поединок завершился во втором раунде досрочной победой бразильского бойца.

В комментариях после боя бразилец обратился к к экс-чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье и вызвал его на поединок. «Эй, Адесанья, иди к папе», — сказал Алекс после боя.

Напомним, бойцы встречались между собой дважды. Первый поединок прошёл 12 ноября 2022 года, тогда победу одержал Перейра. Он выиграл техническим нокаутом в пятом раунде. Реванш состоялся 8 апреля нынешнего года. На этот раз досрочной победой нокаутом во втором раунде победил Адесанья.

Недавно Исраэль объявил о длительной паузе в профессиональной карьере.