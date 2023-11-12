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Анкалаев заявил, что намерен подраться с Перейрой после боя с Уокером

Анкалаев заявил, что намерен подраться с Перейрой после боя с Уокером
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Российский боец UFC Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжёлом дивизионе промоушена, изъявил готовность встретиться с новым обладателем титула Алексом Перейрой, который одолел Иржи Прохазку в титульном поединке на турнире UFC 295.

Однако Анкалаев также заявил, что ему необходимо провести бой с Джонни Уокером, так как их встреча на UFC 294 была признана несостоявшейся.

«Необходимо закончить моё дело с Джонни, и Поатан (прозвище Перейры. – Прим. «Чемпионата») — следующий», — написал Анкалаев в соцсети X (ранее Twitter).

Отметим, что титул в полутяжёлом весе стал вторым для Алекса Перейры. Ранее он также становился чемпионом UFC в средней весовой категории. Всего на счету бразильца семь поединков в промоушене, и лишь в одном он потерпел поражение.

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