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«Вопрос не закрыт». Макгрегор намерен провести четвёртый бой с Порье

«Вопрос не закрыт». Макгрегор намерен провести четвёртый бой с Порье
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о своём желании провести четвёртый бой с американцем Дастином Порье.

«Давайте реально – это должно быть сделано. Вопрос не закрыт», — ответил Конор фанату, который спросил у него по поводу возможного поединка с Дастином Порье.

Ранее Джон Кавана, тренер Конора Макгрегора, сообщил, что возвращение его подопечного отложено на лето 2024 года. По словам специалиста, экс-чемпион UFC в двух дивизионах может подраться в июле.

Напомним, профессиональный рекорд Конора Макгрегора в смешанных единоборствах составляет 22-6. Ирландец не выступал с июля 2021 года. Тогда на турнире UFC 264 он потерпел досрочное поражение от Дастина Порье, сломав ногу.

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