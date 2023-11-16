«Вопрос не закрыт». Макгрегор намерен провести четвёртый бой с Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о своём желании провести четвёртый бой с американцем Дастином Порье.

«Давайте реально – это должно быть сделано. Вопрос не закрыт», — ответил Конор фанату, который спросил у него по поводу возможного поединка с Дастином Порье.

Ранее Джон Кавана, тренер Конора Макгрегора, сообщил, что возвращение его подопечного отложено на лето 2024 года. По словам специалиста, экс-чемпион UFC в двух дивизионах может подраться в июле.

Напомним, профессиональный рекорд Конора Макгрегора в смешанных единоборствах составляет 22-6. Ирландец не выступал с июля 2021 года. Тогда на турнире UFC 264 он потерпел досрочное поражение от Дастина Порье, сломав ногу.