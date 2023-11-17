«Всё закончится тем, что я надену пояс на талию». Дю Плесси — о титульном бое на UFC 297

Южноафриканский боец смешанных единоборств Дрикус дю Плесси поделился мнением о предстоящем титульном бое с Шоном Стриклендом на UFC 297. Претендент на титул промоушена рассказал о готовности к проведению пятираундового поединка.

«Считаю, что люди понимают, что это будет интересный бой. Он закончится тем, что мою руку поднимут, и я надену пояс на свою талию — второго варианта не существует.

Первый раунд сыграет большую роль. Знаю, что это бой из пяти раундов. Шон провёл много пятираундовых поединков, но люди забывают, что я был чемпионом всех промоушенов, в которых сражался — и в течение пяти-шести лет я дрался только в пятираундовых боях. Это единственное, к чему мы готовились, и с тех пор я всегда был готов к пяти раундам», — сказал дю Плесси в интервью My MMA News.

Бой с дю Плесси станет для Стрикленда первой защитой титула. Он стал чемпионом своего дивизиона, одолев новозеландца Исраэля Адесанью на UFC 293.