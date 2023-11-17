«Чемпион, чемпион, чемпион». Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях из Ирландии Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько фото с тренировочного занятия.

«Чемпион, чемпион, чемпион», — подписал фотографии ирландский боец.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

В настоящий момент Макгрегору 35 лет. Участником бойцовского промоушена Даны Уайта он стал в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах Конор провёл 28 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Ирландец не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

Криштиану Роналду и Конор Макгрегор провели битву взглядов: