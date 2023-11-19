Порье рассказал, готов ли он провести четвёртый бой с Макгрегором

Популярный американский легковес Дастин Порье высказался о своём противостоянии с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Бриллиант допустил возможность проведения четвёртого боя с ирландским бойцом.

«Вполне возможно, что я бы согласился на четвёртый бой с Конором, чтобы заткнуть его раз и навсегда. Но даже если я вновь буду гонять его по клетке, он продолжит болтать. Посмотрим. Его бой с Чендлером официально утверждён или нет, что вообще происходит? Как и вы, ребята, я не знаю, что там творится. Но я уверен, что это будет огромный бой, у нас сейчас счёт 2-1 в мою пользу. Если честно, я не вижу причин драться снова, но это точно было бы большое событие», — сказал Порье в интервью ESPN.

Напомним, ранее Порье и Макгрегор трижды сталкивались в очном противостоянии. В 2014 году Конор нокаутировал американца в первом раунде. В 2021 году Дастин одержал две досрочные победы над ирландцем – последнюю на турнире UFC 264, когда Конор сломал ногу.