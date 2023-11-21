Проводивший бой более двух лет назад Макгрегор показал нынешнюю физическую форму

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился с подписчиками свежим фото. Соответствующий снимок ирландский боец разместил на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, Макгрегор не проводил поединки на профессиональном уровне после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. Турнир проходил летом 2021 года. В активе 35-летнего ирландского бойца 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. К бойцовскому промоушену Даны Уайта Конор присоединился в 2013 году.

Ранее украинский чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO Александр Усик показал фото с Макгрегором и легендами бокса.