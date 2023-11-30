Россиянин Беспалов проиграл на ЧМ-2023 ирландцу, допущенному к бою в последний момент

Россиянин Захар Беспалов проиграл ирландскому боксёру Джону Донохью. Спортсмены встречались в рамках четвертьфинала юниорского чемпионата мира AIBA, который проходит в Армении. Рефери остановил бой уже в первом раунде.

Отметим, что ирландцу разрешили выйти на поединок в последний момент. Ранее боксёрская федерация Ирландии выступала за запрет участия своих спортсменов в боях с боксёрами из Российской Федерации.

Напомним, ранее член юношеской сборной Ирландии по боксу Теган Хили Фаррелли, выступающая в весовой категории до 54 кг, отказалась от поединка с россиянкой Владиславой Силиной. Россиянка автоматически прошла в четвертьфинал соревнований, где проиграла представительнице Казахстана Аяжан Сыдык.