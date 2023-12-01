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Иржи Прохазка показал актуальную физическую форму

Иржи Прохазка показал актуальную физическую форму
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Иржи Прохазка разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал свежее фото. Снимок был сделан в тренажёрном зале.

Фото: Из личного архива Иржи Прохазки

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 295 в Нью-Йорке (США), Прохазка встречался с представителем Бразилии Алексом Перейрой. Противостояние завершилось досрочной победой бразильского бойца во втором раунде. Благодаря этой победе Перейра стал чемпионом промоушена Даны Уайта в полутяжёлом весе. В активе Перейры теперь девять побед и два поражения. У Прохазки 29 побед при четырёх поражениях. Чех шёл на серии из 15 побед в смешанных единоборствах.

Самый благородный и безумный чемпион UFC. Прохазка – уникальный:

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