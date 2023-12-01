Адвокат Тайсона отреагировал на требования о компенсации от избитого Майком мужчины

Адвокат Алекс Спиро, представляющий интересы бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона, прокомментировал намерение мужчины, которого избил его клиент во время авиарейса, добиться выплат в размере $ 450 тыс. Пострадавший ранее сообщил, что с тех пор страдает от сильной головной боли и боли в шее. В случае получения требуемой суммы мужчина не станет подавать иск против Тайсона.

«Я получил письмо. Выплат за вымогательство не будет», — приводит слова Спиро New York Post.

Напомним, инцидент произошёл в апреле 2022 года. Сообщалось, что потерпевший пытался поговорить с боксёром, сидя за его спиной, а тот просил оставить его в покое. После очередной попытки заговорить с собой Майк нанёс мужчине несколько ударов по лицу.