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Экс-владелец UFC назвал доходы акционеров и бойцов с 2005 по 2011 год

Экс-владелец UFC назвал доходы акционеров и бойцов с 2005 по 2011 год
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Дивиденды акционеров американского бойцовского промоушена UFC с 2005 по 2011 год составили около $ 1 млрд, сообщил в интервью ESPN бывший владелец организации Лоренцо Фертитта.

Примечательно, что суммарная зарплата всех бойцов UFC за этот же период составила примерно $ 250 млн.

На период с 2005 по 2014 год владельцы UFC получили дивиденды на сумму $ 1,16 млрд. Тогда ими являлись два брата Фертитта, Лоренцо и Фрэнк, Дана Уайт, а также инвестиционная группа Flash Entertainment, присоединившаяся в начале 2010 года.

Ранее бывший чемпион UFC американец Куинтон Джексон рассказал, как Дана Уайт ограничил возможность его дохода на момент выступления в промоушене.

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