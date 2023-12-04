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Тренер Смита: если мы победим Бетербиева по очкам, будет ещё лучше

Тренер Смита: если мы победим Бетербиева по очкам, будет ещё лучше
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Джеймс «Бадди» Макгирт, тренер британского полутяжеловеса Каллума Смита (29-1, 21 KO), высказался о предстоящем поединке своего подопечного с россиянином Артуром Бетербиевым (19-0, 19 KO), который состоится 14 января в Канаде.

«Бетербиев последователен в том, что делает. У него всё выверено — он не выбрасывает лишних ударов и не делает лишних движений. И он находится перед соперником от начала и до конца поединка. Так что мы должны быть готовы ко всему.

Победит ли Каллум нокаутом? Скажу лишь то, что мы победим. И мне плевать, как мы это сделаем. Если мы победим досрочно, то это будет здорово. Однако если этого не произойдёт и мы выиграем по очкам, будет ещё лучше», — сказал Макгирт в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

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