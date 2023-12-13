Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдвардс рассказал, сколько раундов продлится его бой с Ковингтоном

Эдвардс рассказал, сколько раундов продлится его бой с Ковингтоном
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC Леон Эдвардс, которому в ночь на 17 декабря мск на турнире UFC 296 предстоит встретиться с Колби Ковингтоном, дал комментарий по поводу грядущего поединка.

«Мне кажется, что Ковингтон сразу же начнет прессинговать, как он всегда это делает. Однако я остановлю его либо во втором, либо в третьем раунде. Или отправлю в нокаут, или заставлю сдаться.

Чувствую, что Колби слишком легкомысленно себя ведёт в бою. Он слишком беспечен для такого бойца, как я. Я попросту лучше него, искренне в это верю.

Стиль Ковингтона основывается на том, чтобы просто все время идти вперед, но этого недостаточно, чтобы победить кого-то вроде меня. Я покажу ему это», — сказал Эдвардс на пресс-конференции.

Напомним, Эдвардс стал чемпионом UFC в августе 2022 года, когда на турнире UFC 278 нокаутировал лидера рейтинга pound-for-pound Камару Усмана. Реванш между ними состоялся в марте на UFC 286, и на этот раз британец победил раздельным судейским решением.

Материалы по теме
«Я хочу его изувечить». Как Ковингтон стал самым ненавидимым бойцом UFC
«Я хочу его изувечить». Как Ковингтон стал самым ненавидимым бойцом UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android