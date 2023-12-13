Эдвардс рассказал, сколько раундов продлится его бой с Ковингтоном

Чемпион UFC Леон Эдвардс, которому в ночь на 17 декабря мск на турнире UFC 296 предстоит встретиться с Колби Ковингтоном, дал комментарий по поводу грядущего поединка.

«Мне кажется, что Ковингтон сразу же начнет прессинговать, как он всегда это делает. Однако я остановлю его либо во втором, либо в третьем раунде. Или отправлю в нокаут, или заставлю сдаться.

Чувствую, что Колби слишком легкомысленно себя ведёт в бою. Он слишком беспечен для такого бойца, как я. Я попросту лучше него, искренне в это верю.

Стиль Ковингтона основывается на том, чтобы просто все время идти вперед, но этого недостаточно, чтобы победить кого-то вроде меня. Я покажу ему это», — сказал Эдвардс на пресс-конференции.

Напомним, Эдвардс стал чемпионом UFC в августе 2022 года, когда на турнире UFC 278 нокаутировал лидера рейтинга pound-for-pound Камару Усмана. Реванш между ними состоялся в марте на UFC 286, и на этот раз британец победил раздельным судейским решением.