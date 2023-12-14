Промоутер Эдди Хирн отметил влияние саудовцев на мир бокса

Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о влиянии Саудовской Аравии на мир современного бокса и заявил, что им получается объединять промоутеров вместе.

«Я знаю, что многие люди доброжелательно высказываются о Его Превосходительстве и Турки Алашихе. Они те, кто по-настоящему привносит в наш спорт новый подход. Объединить людей и промоутеров, которые действительно не любят друг друга, вместе, — это важно. Не значит, что мы не будем делиться куском пирога, но нас всех волнует этот спорт, и мы видим возможности для наших бойцов сделать что-то особенное», — заявил Хирн в видео на YouTube-канале Matchroom Boxing.

Отметим, один из крупнейших поединков года, в котором встречались Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну, прошёл в Эр-Рияде. Там же 23 декабря состоится вечер бокса, в котором будут участвовать Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Дмитрий Бивол и многие другие.