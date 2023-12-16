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Стрикленд и О’Мэлли обменялись грязными оскорблениями на пресс-конференции

Чемпион UFC в средней весовой категории Шон Стрикленд и действующий обладатель титула промоушена в легчайшем весе Шон О’Мэлли устроили перепалку во время пресс-конференции перед турниром.

«Вот этот парень позволяет левым чувакам трахать его жену. Что ты на это скажешь?» – обратился Стрикленд к О’Мэлли.

«По крайней мере, меня не трахал мой отец», – ответил О’Мэлли.

«Иди дальше отдавай свою жену левым чувакам. Это просто безумие. Нам нужно вернуть мужиков в этот спорт. Дана, что случилось?» – добавил Стрикленд.

Ранее Шон О’Мэлли неоднократно признавался в изменах своей супруге и отмечал, что допускает и измены со стороны жены Дэнни.

Шон О'Мэлли завоевал титул чемпиона UFC в поединке с Алджамейном Стерлингом на UFC 292, прошедшем в августе 2023 года. Стрикленд завоевал титул в сентябре на UFC 293, сенсационно победив единогласным судейским решением звёздного новозеландца Исраэля Адесанью.