Стрикленд и О’Мэлли обменялись грязными оскорблениями на пресс-конференции

Чемпион UFC в средней весовой категории Шон Стрикленд и действующий обладатель титула промоушена в легчайшем весе Шон О’Мэлли устроили перепалку во время пресс-конференции перед турниром.
«Вот этот парень позволяет левым чувакам трахать его жену. Что ты на это скажешь?» – обратился Стрикленд к О’Мэлли.
«По крайней мере, меня не трахал мой отец», – ответил О’Мэлли.
«Иди дальше отдавай свою жену левым чувакам. Это просто безумие. Нам нужно вернуть мужиков в этот спорт. Дана, что случилось?» – добавил Стрикленд.
Ранее Шон О’Мэлли неоднократно признавался в изменах своей супруге и отмечал, что допускает и измены со стороны жены Дэнни.
Шон О'Мэлли завоевал титул чемпиона UFC в поединке с Алджамейном Стерлингом на UFC 292, прошедшем в августе 2023 года. Стрикленд завоевал титул в сентябре на UFC 293, сенсационно победив единогласным судейским решением звёздного новозеландца Исраэля Адесанью.