Во время UFC 296 между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси случилась потасовка

На турнире UFC 296, проходящем в ночь с 16 на 17 декабря мск на «T-Мобайл Арене» в американском Лас-Вегасе, произошла потасовка в зрительном зале. Драка произошла между действующим чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклендом и занимающим вторую строчку в рейтинге UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

Ранее на UFC 296 завершились несколько поединков. Российский боец Шамиль Газиев победил техническим нокаутом спортсмена из Словакии Мартина Будая. Тагир Уланбеков выиграл удушающим приёмом у американца Коди Дёрдена. Шавкат Рахмонов из Казахстана победил сабмишном американца Стивена Томпсона, а британский легковес (до 70 кг) Пэдди Пимблетт решением судей выиграл у американца Тони Фергюсона.

Турнир посетил экс-президент США Дональд Трамп.