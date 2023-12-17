Видео драки Стрикленда с дю Плесси во время турнира UFC 296

В Сети появилось видео, на котором действующий чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд устроил драку с занимающим вторую строчку в рейтинге UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

Напомним, инцидент произошёл в ночь с 16 на 17 декабря на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 296.

Видео доступно на YouTube-канале TNT Sports. Права на видео принадлежат UFC.

Стрикленд завоевал титул в сентябре на UFC 293, сенсационно победив единогласным судейским решением звёздного новозеландца Исраэля Адесанью. В настоящий момент американец идёт на серии из трёх побед. В скором времени ему предстоит поединок как раз с Дрикусом дю Плесси.