«Теперь я понимаю, почему у тебя 33% досрочных побед». Дю Плесси обратился к Стрикленду

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси обратился к своему будущему сопернику американцу Шону Стрикленду после потасовки, которая случилась между бойцами во время турнира UFC 289 в Лас-Вегасе.

«Теперь я понимаю, почему у тебя 33% досрочных побед – ты бьёшь как девчонка, и 20 января охрана не сможет спасти тебе жизнь, когда я окажусь сверху», – написал дю Плесси.

«Я беспощаден ко всем вам: к Иззи, кормящему ртом свою собаку, к Дрикусу, целующемуся со своим тренером и хватающим его за мошонку, и к О'Мэлли, рассказывающему о том, как он делит свою жену», – ответил на это Стрикленд.

Стрикленд завоевал титул в сентябре на UFC 293, сенсационно победив единогласным судейским решением звёздного новозеландца Исраэля Адесанью. В настоящий момент американец идёт на серии из трёх побед.