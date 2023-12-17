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Дана Уайт назвал виновного в драке дю Плесси и Стрикленда

Дана Уайт назвал виновного в драке дю Плесси и Стрикленда
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Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу потасовки, которая произошла во время турнира UFC 296 между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси.

«Каким придурком нужно быть, чтобы посадить дю Плесси сзади Стрикленда? Я вам скажу – вот этим придурком (показывает на себя. – Прим. «Чемпионата»).

Не знаю, кого нужно было посадить рядом со Стриклендом, но определённо не дю Плесси. Честно говоря, не понимаю, как я это упустил. Но, как я уже не раз говорил в подобных случаях – леди и джентльмены, мы в бойцовском бизнесе, где такие вещи случаются регулярно», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Стрикленд завоевал титул в сентябре на UFC 293, сенсационно победив единогласным судейским решением звёздного новозеландца Исраэля Адесанью. В настоящий момент американец идёт на серии из трёх побед. В скором времени ему предстоит поединок как раз с Дрикусом дю Плесси.

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