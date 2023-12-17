Дана Уайт: Ковингтон выглядел в бою с Эдвардсом медленным и старым

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу выступления Колби Ковингтона в поединке с Леоном Эдвардсом на турнире UFC 296.

Напомним, поединок продлился все пять раундов и завершился победой Леона Эдвардса единогласным решением судей.

«Когда тебе уже 35 лет, длительные простои в этом виде спорта никогда не будут хорошей идеей. Этот спорт никого не ждёт. Ковингтон выглядел медленным и старым, и ему было трудно угнаться за скоростью Эдвардса», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Эдвардсу удалось во второй раз подряд защитить чемпионский титул. Ранее, в марте 2023 года Эдвардс одолел бывшего обладателя титула Камару Усмана.

Все результаты турнира UFC 296:

Леон Эдвардс победил Колби Ковингтона единогласным решением (49-46, 49-46, 49-46);

Александр Пантожа победил Брэндона Ройвала единогласным решением (50-45, 50-45-49-46);

Шавкат Рахмонов победил Стивена Томпсона удушающим приёмом – (раунд 2, 4:56);

Пэдди Пимблетт победил Тони Фергюсона единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Джош Эмметт победил Брайса Митчелла нокаутом (раунд 1, 1:57);

Алонзо Менифилд победил Дастина Джейкоби единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Ирене Альдана победила Кэрол Розу единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Коди Гарбрандт победил Брайана Келлехера нокаутом (раунд 1, 3:42);

Ариане Липски победила Кейси О'Нилл болевым приёмом на руку – (раунд 2, 1:18)

Тагир Уланбеков победил Коди Дёрдена удушающим приёмом – (раунд 2, 4:25);

Андре Фили победил Лукаса Алмейду техническим нокаутом (раунд 1, 3:32);

Шамиль Газиев победил Мартина Будая техническим нокаутом (раунд, 2, 0:56).