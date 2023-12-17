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Федерация бокса России прокомментировала драку хоккейных тренеров на матче детских команд

Федерация бокса России прокомментировала драку хоккейных тренеров на матче детских команд
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Федерация бокса России прокомментировала скандальную драку тренеров команд детско-юношеской хоккейной лиги «Крылья Советов» — 1 и «Красная машина Юниор» — 1.

Напомним, тренер ХК «Крылья Советов» Павел Платонов повалил своего коллегу прямо во время матча и избил его, после чего был отстранён от работы.

«Федерация бокса России против любого проявления насилия, особенно в присутствии детей. С произошедшим будут разбираться правоохранительные органы. Но свои эмоции необходимо направлять в правильное русло. Не так давно мы подписали соглашение о взаимодействии с Федерацией хоккея России. В этой связи приглашаем тренера, затеявшего драку, в зал бокса, где не только покажем правильное направление для выхода эмоций, но и дадим возможность почувствовать дух спортивной дружбы и взаимоуважения. Бокс объединяет!» — говорится в сообщении.

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