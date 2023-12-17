Дю Плесси — о потасовке со Стриклендом: теперь мой рекорд в Вегасе 6-0

Южноафриканский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Дрикус дю Плесси прокомментировал потасовку к действующим чемпионом дивизиона американцем Шоном Стриклендом на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

«Мой рекорд в Лас-Вегасе 5-0, но теперь он стал 6-0. Зарабатываю свои деньги здесь, на шоу, хотя это не лучший пример. Всякое случается, но никто не пострадал, всё хорошо.

Мне плевать, что он чувствует. И мне плевать, что его провоцирует. Он говорит всё, что хочет, и все привыкли к этому. Но есть вещи, которые его задевают, и о них не разрешается говорить. Если вы что-то делаете, то и принимайте это. Мне плевать на тот факт, что его спровоцировали», — сказал дю Плесси в эфире ESPN.