Дана Уайт ответил на вопрос о следующем сопернике Леона Эдвардса

Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил о том, что он пока не знает, кто станет следующим соперником чемпиона организации в полусреднем весе британца Леона Эдвардса.

«Прямо сейчас я понятия не имею, кто будет следующим, но мы это выясним. В следующие несколько недель нам предстоит хорошо поработать и разобраться со многими вещами. Нас ждут напряжённые праздники», – заявил промоутер на пресс-конференции UFC.

Напомним, профессиональный рекорд Леона Эдвардса в смешанных единоборствах составляет 22-3. Сегодня на турнире UFC 296, который состоялся в Лас-Вегасе (США) на арене T-Mobile, британец разделил октагон с Колби Ковингтоном. Рокки одержал победу единогласным решением судей и остался чемпионом организации в полусреднем весе.