Эдвардс раскрыл, какой дорогой подарок готов получить от Джона Джонса вместо мотоцикла

Чемпион UFC в полусредней весовой категории Леон Эдвардс отреагировал на предложение обладателя чемпионского пояса в тяжёлом дивизионе Джона Джонса. Ранее Джонс, комментируя победу Эдвардса в поединке с Колби Ковингтоном, заявил, что готов подарить ему мотоцикл на Рождество.

«Моё уважение, величайший боец всех времён. Это была лёгкая работа. Твои слова для меня многое значит. Но я не езжу на мотоцикле. А вот «Ролексы» бы взял», — написал Эдвардс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бой Эдвардса и Ковингтона состоялся в ночь с 16 на 17 декабря мск в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 296. Поединок продлился всю дистанцию и завершился победой Леона единогласным решением судей.

Джон Джонс успешно перенёс операцию: