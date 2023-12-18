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Джонс — о победе Эдвардса над Ковингтоном: Леон, подарить тебе мотоцикл?

Джонс — о победе Эдвардса над Ковингтоном: Леон, подарить тебе мотоцикл?
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Чемпион UFC в двух весовых категориях и действующий обладатель титула в тяжёлом дивизионе (до 120 кг), звёздный американец Джон Джонс иронично прокомментировал победу британца Леона Эдвардса над Колби Ковингтоном, которого Кости недолюбливает.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 296 и завершился победой Эдвардса единогласным решением.

«Леон Эдвардс, я не мог бы радоваться за тебя сильнее. Как американский чемпион в этой игре я приветствую тебя, это была хорошая работа. Дай мне знать, подарить ли тебе мотоцикл или что-то другое на Рождество. Чувствую себя в долгу», — написал Джонс в соцсети X (ранее Twitter).

Эдвардс завоевал титул в августе 2022 года, нокаутировав на UFC 278 нигерийца Камару Усмана. Реванш состоялся в марте на UFC 286, и на этот раз британец победил раздельным судейским решением.

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