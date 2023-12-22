Дю Плесси — о слезах Стрикленда после слов о его отце: я думал, он прикидывается

Южноафриканский боец смешанных единоборств Дрикус дю Плесси высказался о действующем обладателе титула в среднем весе американце Шоне Стрикленде, с которым устроил потасовку на турнире UFC 296. Напомним, бойцы устроили драку в рингсайде, охране пришлось увести Стрикленда с арены.

Недавно дю Плесси напомнил Стрикленду одно из его старых интервью, где тот говорил, что отец последнего жестоко с ним обращался. После этого чемпион снялся в подкасте Тео Фона, где разговоры о детстве даже довели Шона до слёз.

«Он выглядит как парень, которого будет нелегко вывести из равновесия, потому что он сам этим занимается. Это было первое, что я сказал, и это было только начало. Он так рад, что я на этом закончил, поскольку я мог сказать ещё много чего. О боже мой, я был готов на это, и это было первое, что я сказал этому парню! Я подумал: «Да он прикидывается», а потом я увидел и подумал: «Я и правда тронул его», — приводит слова дю Плесси MMA Fighting.

Напомним, дю Плесси и Стрикленд сойдутся в главном бою на UFC 297 20 января в Торонто.