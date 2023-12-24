Кудряшов объяснил, почему Каллум Смит – опасный соперник для Бетербиева

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о поединке за титулы WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между соотечественником Артуром Бетербиевым (19-0, 19 KO) и британцем Каллумом Смитом (29-1, 21 KO), который состоится 14 января в Канаде.

«У Артура Бетербиева задача будет посложнее со Смитом. Непростой бой, прям непростой. Опасный этот Каллум Смит, опасно цепляет левым сбоку после своего блока, контрит правый оверхэнд. Непростой, умеет боксировать… Когда его Артур будет поджимать к канатам, с отрытым забралом лететь его добивать точно не нужно, хитрый Каллум Смит», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Каллуму Смиту 32 года. Боец является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а также победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). В августе 2022 Смит победил нокаутом в отборочном поединке и стал обязательным претендентом на титул WBC.