Хирн: Хейни поднимется в полусредний вес и завоюет все титулы

Британский промоутер Эдди Хирн высказался о карьерных перспективах непобеждённого чемпиона мира в двух весовых категориях американца Девина Хейни (31-0, 15 KO).

«Хейни хочет крупнейших боёв. Его следующий год представляется так: Райан Гарсия, Теофимо Лопес и Джервонта Дэвис. Теперь он стал тем, как и являлся.

Я представляю, как он поднимается в полусредний вес и завоёвывает все титулы. Он станет ещё сильнее там. Бой Теренса Кроуфорда и Девина Хейни был бы потрясающим», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Девину Хейни 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году и в сентябре 2019-го сразился за временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), досрочно остановив россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В июне 2022 года Хейни сразился за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, победив единогласным решением австралийца Джорджа Камбососа. В декабре 2023 года отобрал титул WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) у соотечественника Реджиса Прогрейса.