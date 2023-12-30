Бетербиев показал, как проходит подготовка к бою со Смитом

Действующий чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев показал, как проходит подготовка к бою с британцем Каллумом Смитом.

Фото: Из личного архива Бетербиева

«Две недели до боя. Или 14 дней. Или 336 часов. Или 20 160 минут. Работаем», – написал Бетербиев в своих социальных сетях.

Напомним, Бетербиев 14 января в Канаде проведёт защиту титулов WBC, IBF и WBO против экс-чемпиона во втором среднем весе Смита (29-1, 21 KO).

Каллуму Смиту 33 года. Боец является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а также победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). В августе 2022 года Смит победил нокаутом в отборочном поединке и стал обязательным претендентом на титул WBC.